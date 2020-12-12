American Journal of Gastroenterology dergisinde yayımlanan bir raporda sabah akşam çift doz mide koruyucu alanlarda, tek doz mide koruyucu alanlara göre, Covid-19'a yakalanma riskinin daha yüksek olduğunun vurgulandığını söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral "Proton pompası inhibitörleri ile tedavi edilen hastaların Covid-19 ile enfekte olma riskinin daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle mide koruyucuların gerekmedikçe kullanılmaması öneriliyor. Korona dönemlerinde famotidin içerikli ilacın daha yararlı olacağı vurgulanıyor" dedi.
Mide koruyucu kullananlar dikkat! Covid-19’a yakalanma riskini yükseltiyor
12.12.2020 - 09:27 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pandemi süresince artan hazımsızlık ve şişkinlik gibi şikâyetlerde bilinçsizce kullanılan mide koruyucu ilaçların bağırsaklarda enfeksiyon riskini artırarak koronavirüsün daha ağır seyretmesine yol açabileceği bildirildi.
Etiketler : koronavirüs,pandemi,mide koruyucu,
752662 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/752662.aspx
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