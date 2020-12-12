Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

American Journal of Gastroenterology dergisinde yayımlanan bir raporda sabah akşam çift doz mide koruyucu alanlarda, tek doz mide koruyucu alanlara göre, Covid-19'a yakalanma riskinin daha yüksek olduğunun vurgulandığını söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral "Proton pompası inhibitörleri ile tedavi edilen hastaların Covid-19 ile enfekte olma riskinin daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle mide koruyucuların gerekmedikçe kullanılmaması öneriliyor. Korona dönemlerinde famotidin içerikli ilacın daha yararlı olacağı vurgulanıyor" dedi.