Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Covid-19’a karşı Üniversitemiz tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen yerli aşımızın Faz-1 ikinci dozlaması bugün tamamlandı ve ciddi hiçbir yan etki görülmedi. Her şey yolunda giderse inşallah bu ay sonuna kadar Faz-2’ye geçmeyi planlamaktayız" dedi.
Yerli aşının FAZ-1 çalışması tamamlandı! Ciddi yan etki görülmedi
14.12.2020 - 11:16 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşının Faz-1dozlamasının bu gün itibariyle tamamlandığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yerli aşı,koronavirüs aşısı,
753117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/753117.aspx
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