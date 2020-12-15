Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Covid-19 virüsünün çocuklarda yetişkinlere göre yüzde 95 oranında daha yavaş seyrettiğini belirten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “ Bu durum virüsün çocuklara zarar vermediğini göstermez. Bizi burada en çok korkutan durum, akut hastalık sonrasında gelişen olaylar. Çocuk virüsü alsa da ya hastalanmıyor ya da hafif atlatıyor. Ancak hastalık geçtikten iki hafta sonra MIS-C dediğimiz başka hastalık ortaya çıkıyor. Bu hastalıkta, bağışıklık sisteminin aktivasyonuyla yine Covid-19’a bağlı olarak çoklu organ yetmezliği gelişiyor. Dolayısıyla ölüm oranları artıyor” dedi. Çocukların maske, mesafe ve hijyen kuralına uymakta zorluk çektiklerini söyleyen Prof. Dr. Erdem Yeşilada pandemide çocukların doğal içerikli ürünlerle desteklenmesi gerektiğini belirterek “Anne babalar çocukların ağız ve boğaz hattını koruyucu ürünleri kullanmayı ihmal etmesinler. Etkinliği ispatlanmış bilimsel fitoterapötik ürünlerden koruyucu tedbir olarak faydalanabilirler” şeklinde uyarıda bulundu.