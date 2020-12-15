Araştırmayı yapan Florida Üniversitesi’ndeki bilim adamları öksürük, ateş, nefes darlığı gibi geleneksel belirtilerin olması halinde bulaşma ihtimalinin yüzde 18 olduğunu tespit ettiler. Araştırmaya göre eşler arasında virüsün bulaşma ihtimali ise yüzde 37,8. Yani eşler arasında bile ancak 3 kişiden biri diğerine virüs bulaştırıyor.
Aile üyelerinden koronavirüs kapma ihtimali sadece yüzde 17
15.12.2020 - 15:56 | Son Güncelleme: 15.12.2020 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yapılan yeni araştırmalar, aile üyelerinden birinden Covid-19 bulaşması ihtimalinin sadece yüzde 16,6 (5'te 1'den az) olduğunu gösteriyor.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : koronavirüs,
753387 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/753387.aspx
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