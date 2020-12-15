Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmayı yapan Florida Üniversitesi’ndeki bilim adamları öksürük, ateş, nefes darlığı gibi geleneksel belirtilerin olması halinde bulaşma ihtimalinin yüzde 18 olduğunu tespit ettiler. Araştırmaya göre eşler arasında virüsün bulaşma ihtimali ise yüzde 37,8. Yani eşler arasında bile ancak 3 kişiden biri diğerine virüs bulaştırıyor.