Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Çin menşeli Sinovac şirketinin geliştirdiği Coronovac ile Alman şirket BioNTech’in aşılarının ardından şimdi de Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca firmasının birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının tedariki için görüşmeler başladı. Kaç doz alınacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek aşının gönüllüler üzerindeki denemelerinde ortalama %79 etkinlik gösterdiği ve 70 yaş üstündeki deneklerde virüse karşı bağışıklık kazandırdığı görüldü. Çift dozu 6 dolar olarak duyurulan aşının fiyatı, ülkelerin aşı politikaları ve nakliyelere göre ücretlendiriliyor. Daha önce Türkiye’ye, şubat sonuna kadar 50 milyon doz Çin aşısı getirileceği açıklanmıştı. Yine Alman BioNTech firması ile ABD’li Pfizer ortaklığında geliştirilen aşıdan da Aralık içinde bir milyon, devamında ise 25 milyon doz alınacağı belirtilmişti.