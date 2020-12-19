Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onları rahatlatmak için yalnız olmadıklarını hissettirin. Çünkü yaşlılarda yalnızlık sonucunda bellek problemleri ve uyku düzensizlikleri ortaya çıkabilir. Kendilerine bu süreçte yük olmadıklarını ve ne kadar önemli olduklarını hatırlatmakta fayda var’” dedi. Ünsalver, yaşlılardaki virüs ve gelecek korkusunu azaltmak için yapılabilecekleri sıraladı.

¥ Günde birkaç defa arayarak sesinizi onlara duyurun.

¥ Onlar istemeden hızlıca hareket ederek ihtiyaçlarını temin edin.

¥ Akıllı telefon, tablet gibi araçları kullanabilen yaşlıların cihazlarına hoşuna gidebilecek ve izleyebilecekleri diziler, filmler, belgeseller yükleyin.

¥ Bazılarının görme problemi olabilir. Onlar için sesli kitap uygulamalardan faydalanın.

¥ Virüsle ilgili daha az sayıda haber dinlemelerini sağlayın.

¥ Ev içinde hareketliliği sağlamak için eşyaların düzenlenmesi ve yerleştirilmesi konusunda teşvik edin.