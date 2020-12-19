Kütahya'da yaşayan, altı çocuğu ve 15 torunu olan 70 yaşındaki Sultan Arslan’ın kalın bağırsağının tümörle tıkandığını ve acilen ameliyat olması gerektiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cemal Kara “Hastamızı Covid-19 tedavisi tamamlandıktan sonra ameliyat etmemiz gerekiyordu ama bunun için zamanımız yoktu. Teyzemizin akciğerlerinde Covid-19’a bağlı rahatsızlık olduğu için genel anestezi uygulayamadık. Ameliyatı belden aşağısını uyuşturarak lokal anestezi ile yaptık” dedi. Geniş çaplı sterilizasyon uygulanan ameliyathanede iki saat süren ameliyat boyunca sağlık çalışanlarının koruyucu kıyafetlerini çıkarmadığını söyleyen Doç. Dr. Kara, "Daha sonra yaptığımız ameliyatı düşününce tedirgin olduk ama sağlık çalışanları olarak başka bir seçeneğimiz yoktu. Hastamızın hayata bağlanması bizim en büyük mutluluğumuz" dedi.
CovId-19’lu hastayı uyutmadan ameliyat ettiler
19.12.2020 - 09:27 | Son Güncelleme: 19.12.2020 - 09:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şiddetli karın ağrısı ile başvurduğu hastanede bağırsak kanseri teşhisi konan 70 yaşındaki hastanın Covid-19 testi pozitif çıkınca doktorlar hastayı tam uyutmadan özel bir teknikle ameliyat etti.
Etiketler : kalın bağırsak,
754115 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/754115.aspx
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