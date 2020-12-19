Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya'da yaşayan, altı çocuğu ve 15 torunu olan 70 yaşındaki Sultan Arslan’ın kalın bağırsağının tümörle tıkandığını ve acilen ameliyat olması gerektiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cemal Kara “Hastamızı Covid-19 tedavisi tamamlandıktan sonra ameliyat etmemiz gerekiyordu ama bunun için zamanımız yoktu. Teyzemizin akciğerlerinde Covid-19’a bağlı rahatsızlık olduğu için genel anestezi uygulayamadık. Ameliyatı belden aşağısını uyuşturarak lokal anestezi ile yaptık” dedi. Geniş çaplı sterilizasyon uygulanan ameliyathanede iki saat süren ameliyat boyunca sağlık çalışanlarının koruyucu kıyafetlerini çıkarmadığını söyleyen Doç. Dr. Kara, "Daha sonra yaptığımız ameliyatı düşününce tedirgin olduk ama sağlık çalışanları olarak başka bir seçeneğimiz yoktu. Hastamızın hayata bağlanması bizim en büyük mutluluğumuz" dedi.