Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ - Fransa’da milli verilere dayanılarak yapılan araştırmada, hastanedeki 89.530 Covid-19 hastasından 15.104’ünün (yüzde 16,9) öldüğü belirlendi. Ölüm, aynı durumdaki 45.819 grip hastasında 2.640 (yüzde 5,8) olarak gerçekleşti. Covid-19’dan ölümlerin 50 yaş üzerindekilerle çocuklarda daha yüksek olduğu görüldü. Dijon Üniversite Hastanesi’ndeki araştırmaya liderlik eden Profesör Catherine Quantin, “Araştırmamız, şimdiye kadar iki hastalığı kıyaslayan en büyük araştırma. Covid-19’un gribe göre çok daha öldürücü olduğunu belirledik. En çarpıcı olanı da öldürücülük oranının üç kat fazla çıkması” dedi.