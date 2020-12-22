Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor. Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca’dan ev içi bulaşmalara karşı tedbir uyarısı
22.12.2020 - 21:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 - 21:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım” dedi.
Etiketler : fahrettin koca,sağlık bakanı,koronavirüs,
754879 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/754879.aspx
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