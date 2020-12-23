Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Aylardır komplo teorisyenleri ve aşı karşıtları koronavirüs aşıları için çeşitli iddialarda bulunuyor. En yaygın yanlış iddialardan biri ise insanlara konum izleme mikroçipleri yerleştirmek için aşının kullanılacağı. Uzmanlara göre bu durum hastalığın yayılmasını engellemenin önündeki en büyük engel. Dr. Anthony Fauci, hayatın Covid-19 öncesi normallik düzeyine dönmesi için Amerikalıların yüzde 75 ila 85'inin aşılanması gerektiğini söyledi. Komplo teorileri ise aşılara olan güveni tehdit ediyor. Uzmanlar, mikroçip efsanesinin akıllı şırınga paketleme fikrinden gelmiş olabileceğini ifade ediyor. Sosyal medyada dolaşan bir videoda, şırınga üreticisi Apiject'in Yönetim Kurulu Başkanı Jay Walker, bir akıllı çipi tanıttı. Bu çip şırınga dışına yapıştırıldığında gerçek aşıyı sahte veya süresi dolmuş olanlardan ayırabiliyor. Ancak özel etiketin üreticiler tarafından talep edilmediği bildirildi. Söylentiler üzerine üreticiler de içerikler hakkında açıklamalar yapmaya başladı.

PFIZER

¥ SARS-CoV-2'nin viral sivri glikoproteinini kodlayan nükleosit ile modifiye edilmiş bir mesajcı RNA (modRNA)

¥ (4-hidroksibütil) azandiil) bis (heksan-6,1-diyl) bis (2-heksildekanoat),

¥ 2 - [(polietilen glikol) -2000] -N, N-ditetradesilasetamid,

¥ 1,2-distearoil-snglisero-3-fosfokolin ve kolesterol ¥ Potasyum klorür

¥ Monobazik potasyum fosfat

¥ Sodyum klorür (tuz)

¥ Dibazik sodyum fosfat dihidrat

¥ Sakkaroz (şeker)

MODERNA

¥ Mesajcı ribonükleik asit (mRNA)

¥ SM (sfingomyelin) -102

¥ Polietilen glikol [PEG] 2000 dimiristoil gliserol [DMG],

¥ 1,2-distearoil-sn-glisero-3-fosfokolin [DSPC], kolesterol

¥ Trometamin

¥ Tromethamine hidroklorür

¥ Asetik asit

¥ Sodyum asetat

¥ Sakkaroz (şeker)