Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, koronavirüsü belirtisiz geçiren ve antikor gelişmiş olsa bile bunu bilmeyen kişilerin aşı yaptırmasında sakınca bulunmadığını, herkese aşı öncesi antikor testi yapılmasının gerekmediğini söyledi. Covid-19'u geçirmiş olanlara altı ay aşı yapılmayacağını ifade eden Prof. Dr. Balık, "Çünkü hastalığı geçirenlerde antikorlar en az altı ay ve belki de daha fazla süre koruyucu oluyor” dedi.