Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, koronavirüsü belirtisiz geçiren ve antikor gelişmiş olsa bile bunu bilmeyen kişilerin aşı yaptırmasında sakınca bulunmadığını, herkese aşı öncesi antikor testi yapılmasının gerekmediğini söyledi. Covid-19'u geçirmiş olanlara altı ay aşı yapılmayacağını ifade eden Prof. Dr. Balık, "Çünkü hastalığı geçirenlerde antikorlar en az altı ay ve belki de daha fazla süre koruyucu oluyor” dedi.
Prof. Dr. İsmail Balık: Aşı öncesinde teste gerek yok
24.12.2020 - 04:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 - 04:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Prof. Dr. İsmail Balık, "Aşı öncesinde teste gerek yok" dedi.
Etiketler : Prof. Dr. İsmail Balık,aşı,
755143 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/755143.aspx
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