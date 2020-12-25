Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Samsun’daki yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80 olduğunu açıkladı. Uzmanlar ise oranın yüksek olmasını evlerde tedavi gören korona hastalarının ilaç kullanmamasına bağlıyor. Prof. Dr. Şevket Özkaya, bir hafta ilaç kullanmayan bir koronavirüs hastasının akciğer tomografisini inceledi. İlk tomografide akciğerlerdeki tutulmanın az olduğu gözlemlendi. Aynı hastanın verilen ilaçları kullanmamış ve 1 hafta boyunca tedaviye uymamış hâldeki tomografisine bakıldığında ise ciğerlerinde yaygın buzlu camlar ve hava yollarının hava yerine ciddi şekilde sıvıyla dolduğu görüldü. Prof. Dr. Özkaya, 55 yaşındaki kadın hastanın akciğerlerdeki değişimi şöyle anlattı: İlaçları, reçeteyi verdik. Hasta evde karantinadaydı. Ancak öğrendik ki tereddüt edip ilaçlarını kullanmamış. Bir hafta sonra acile bu sefer solunum yetmezliğinden getiriyorlar. Hastanın akciğer tomografisinde ‘buzlu cam’ dediğimiz ve daha ileri konsolide alanlar oluşmuş, yoğun bakıma aldık. İlaç kullanmayan hastaların akciğerlerinde harabiyet ve solunum yetmezliği oluyor. Tedaviye başlanmazsa bazen hastayı kaybedebiliyoruz. Lütfen, hastalık çok ciddi, bu sorumlulukla davranalım, maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim.