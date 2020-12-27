Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastanede başhekimlik yapan Dr. Lütfi Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlanarak koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Başhekim Dr. Çetinkaya hemen tedaviye alındı. Daha sonra durumu iyice kötüleşen ve yoğun bakıma alınan Çetinkaya, 1 aylık mücadelesini kaybederek vefat etti. Çetinkaya’nın cenazesinin yarın İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.
Başhekim koronavirüse yenik düştü
27.12.2020 - 12:49 | Son Güncelleme: 27.12.2020 - 12:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde özel bir hastanede başhekimlik yapan Dr. Lütfi Çetinkaya, 1 aydır süren tedavisinde koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,başhekim,Dr. Lütfi Çetinkaya,
755798 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/755798.aspx
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