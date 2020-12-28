Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Erken kullanım izni için gerekli mevzuat düzenlemesini, aşı ülkemize gelir gelmez insanlara vurulmaya başlanacak diye yorumlamamak lazım” dedi.

Doç. Dr. Kayıpmaz, son toplantıda etkinlik oranı açıklanan inaktif virüs aşısının yüz güldürdüğünü belirtti. Kayıpmaz, "Çin’den gelen aşılar öncelikli olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uzmanlarınca incelenecek. Bunun da çeşitli basamakları var, onlar tamamlanacak. Aşılar, ülkemiz standartlarına uygun bulunursa kullanıma öyle girecek. Bu da 2 hafta alacak bir süreç. Bu erken kullanım izni aslında; TİTCK'ya Faz-3 çalışmaları hâlen süren tüm aşılar için erken kullanım onayı veren bir izindir. Erken kullanım izni için gerekli mevzuat düzenlemesini, aşı ülkemize gelir gelmez insanlara vurulmaya başlanacak şeklinde yorumlamamak lazım" diye konuştu.

GÜNDE 1,5 MİLYON AŞILAMA

Türkiye’nin aşı dağıtımı ve depolanması konusunda çok büyük bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Afşin Emre Kayıpmaz, şunları söyledi: "Kabiliyet olarak, ülkemizin çocukluk çağı aşıları başta olmak üzere yürüttüğü aşı programlarından elde ettiği tecrübeler ve dağıtım altyapısı, şu anda dünyada eşsiz bir yere sahip. Ülkemizin hâlihazırda sahip olduğu aşı depolama, dağıtım ve uç noktalara ulaştırma altyapısı, Covid-19 için de kullanılacak bir altyapı. Bu altyapıda, günlük 1,5 milyonun üzerinde insanın aşılanması teorik olarak mümkün."