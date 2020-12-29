Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Salgın döneminde dünyanın birçok ülkesinde iç piyasanın kapanması sebebiyle estetik yaptırmak isteyenlerin bu ihtiyaçlarını kendi ülkelerinde karşılayamadığını belirten Doç. Dr. Akbaş, “Avrupa ülkeleri ve dünyanın birçok ülkesinden insanlar, hem güvenli buldukları hem de estetikteki başarılarımız sebebiyle Türkiye’yi tercih ediyor” dedi. Bu kişilerden Türkiye’ye gelmeden önce yapılmış korona testi istendiğini belirten Doç. Dr. Akbaş, tedavilerden sonra yine korona testi yapılarak ülkelerine gönderildiklerini söyledi. Doç. Dr. Akbaş, Türkiye’ye gelenlerin en çok saç ektirme, burun estetiği ve yüz gençleştirme operasyonunu tercih ettiklerini ifade etti. İHA