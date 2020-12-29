Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.
Bakan Koca duyurdu! Çin aşısı yola çıktı
29.12.2020 - 20:10 | Son Güncelleme: 29.12.2020 - 20:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. dedi.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,koronavirüs aşısı,
756294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/756294.aspx
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