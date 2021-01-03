Çin'deki Sinovac firmasının geliştirdiği "CoronaVac" aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışma sonuçları, yüzleri güldürdü. Diyarbakır’daki çalışmaya gönüllü katılan Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlyas Yolbaş’ın yapılan testinde yeterli düzeyde antikor oluştuğu tespit edildi. Yolbaş, bir ay önce aşı yaptırdı. Tek doz uygulanan aşıdan üç hafta sonra test yaptıran Yolbaş’ta koronavirüse karşı yeterli düzeyde antikor oluştuğu belirlendi. Bir ay önce gönüllü olarak aşı yaptırdığını söyleyen Doç. Dr. İlyas Yolbaş, ciddi bir yan etkisini görmediğini ifade etti. “Tek doz aşı yapıldıktan yaklaşık üç hafta sonra antikor testi yaptırdım ve yeterli düzeyde antikor oluşturduğunu gördük” diyen Yolbaş, aşıyı hiçbir endişe duymadan yaptırdığını aktardı. Bütün aşıların güvenli olduğunu dile getiren Yolbaş, şunları kaydetti: Risk gurubundaysanız Sağlık Bakanlığı önerileri dâhilinde mutlaka aşı yaptırın. Kesinlikle vatandaşlar aşılara güvenmemezlik gibi durumlara girmesin. Covid-19 kişilerde ciddi hasar bırakabiliyor. Bazen kişiler ölebiliyor. Bu sebeple risk almamak için herkese aşıyı öneriyorum. Sağlık Bakanlığımıza güveniyoruz, bu konuda herhangi bir sıkıntının olacağını da düşünmüyorum.
Çin aşısı yüzleri güldürdü, tek dozu bile yeterli antikoru üretti
03.01.2021 - 03:31 | Son Güncelleme: 03.01.2021 - 03:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlyas Yolbaş'a uygulanan ilk doz aşıda, koronayla savaşacak gerekli düzeyde antikorların oluştuğu gözlendi.
Etiketler : CoronaVac,çin aşısı,covid aşısı,korona aşısı,
757214 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/757214.aspx
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