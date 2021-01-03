Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'deki Sinovac firmasının geliştirdiği "CoronaVac" aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışma sonuçları, yüzleri güldürdü. Diyarbakır’daki çalışmaya gönüllü katılan Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlyas Yolbaş’ın yapılan testinde yeterli düzeyde antikor oluştuğu tespit edildi. Yolbaş, bir ay önce aşı yaptırdı. Tek doz uygulanan aşıdan üç hafta sonra test yaptıran Yolbaş’ta koronavirüse karşı yeterli düzeyde antikor oluştuğu belirlendi. Bir ay önce gönüllü olarak aşı yaptırdığını söyleyen Doç. Dr. İlyas Yolbaş, ciddi bir yan etkisini görmediğini ifade etti. “Tek doz aşı yapıldıktan yaklaşık üç hafta sonra antikor testi yaptırdım ve yeterli düzeyde antikor oluşturduğunu gördük” diyen Yolbaş, aşıyı hiçbir endişe duymadan yaptırdığını aktardı. Bütün aşıların güvenli olduğunu dile getiren Yolbaş, şunları kaydetti: Risk gurubundaysanız Sağlık Bakanlığı önerileri dâhilinde mutlaka aşı yaptırın. Kesinlikle vatandaşlar aşılara güvenmemezlik gibi durumlara girmesin. Covid-19 kişilerde ciddi hasar bırakabiliyor. Bazen kişiler ölebiliyor. Bu sebeple risk almamak için herkese aşıyı öneriyorum. Sağlık Bakanlığımıza güveniyoruz, bu konuda herhangi bir sıkıntının olacağını da düşünmüyorum.