Koronavirüs riskinin zamanla azalacağını, kısıtlamaların da giderek kaldırılacağını belirten Whitty, “Sonra toplumun riski tolere edebileceği bir nokta gelecek ve kısıtlamalar hemen hemen tamamen kalkacak. Yalnız, gelecek kış da biraz kısıtlama uygulanabilir. Çünkü kış virüse yarıyor” dedi. Aşıların öncelikle ölüm riski en yüksek kesime yapıldığını kaydeden Whitty, aşılamada yeterli sayıya ulaşılmasının çok önemli olduğunu ifade etti.
'Yeterli miktarda aşı yapılmazsa seneye de koronavirüs tedbirleri uygulanır'
06.01.2021 - 13:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere hükumetinin baş tıbbi danışmanı Profesör Chris Whitty, yeterli sayıda kişinin aşı olmaması halinde seneye de koronavirüs tedbirleri uygulamak zorunda kalacaklarını söyledi.
Etiketler : ingiltere,aşı,covid,
757980 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/757980.aspx
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