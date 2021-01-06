Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs riskinin zamanla azalacağını, kısıtlamaların da giderek kaldırılacağını belirten Whitty, “Sonra toplumun riski tolere edebileceği bir nokta gelecek ve kısıtlamalar hemen hemen tamamen kalkacak. Yalnız, gelecek kış da biraz kısıtlama uygulanabilir. Çünkü kış virüse yarıyor” dedi. Aşıların öncelikle ölüm riski en yüksek kesime yapıldığını kaydeden Whitty, aşılamada yeterli sayıya ulaşılmasının çok önemli olduğunu ifade etti.