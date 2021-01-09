Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de korona virüsün mutasyona uğramış hali tespit edildi. VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde görev yapan ve şu ana kadar binlerce korona virüs hastasının şifa bulmasını sağlayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Şevket Özkaya, mutasyona uğramış virüs hakkında açıklamalarda bulunarak korona virüsü ağır geçirmiş bir evli çiftin akciğerleri üzerinden örnekler verdi. Çocuklarından korona virüs bulaştığı öğrenilen evli çiftin ilk iki gün hafif seyredilen hastalıklarının birkaç gün içinde yaygın solunum yetmezliğine dönüştüğü belirlendi. İncelediği akciğerlerin ve verdiği vaka örneğinde direkt temasın, bulaşıcılığı ve hastalığı çok hızlı ilerlettiğini gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Örnek vermek gerekirse, bir karı-kocanın çocuklarının ikisi de pozitif olan ama genç oldukları için akciğerleri tutulmamış ama genç-taşıyıcı olduğu için anne ve babalarına bulaştıran aile içindeki gözlemlenen vakayı size paylaşacağım. Bu kadın hastamızda, kızından aldığı virüs nedeniyle oluşan çok hafif pulmoner akciğer tutulumu şikâyeti birkaç gün içerisinde hızla ilerliyor ve yaygın solunum yetmezliği ortaya çıkıyor. Bu vaka, direkt temasın çok hızlı bulaşıcılığını ve hastalığın çok hızlı ilerlediğini gösteriyor. Hastamızın eşine baktığımızda da yine kızından bulaşan virüsle akciğerinde hafif bir tutulma olduktan sonra çok hızlı bir şekilde ilerleyip hastaneye yatacak düzeyde bir nefes darlığı ortaya çıktığını gördük. Halkın mutasyona uğrayan korona virüsüyle ilgili bilmesi gereken iki nokta var. Birincisi mutasyonlu virüs çok hızlı şekilde bulaşabilir, çünkü bulaştırıcılığı çok fazla. İkincisi de tedaviye rağmen düzelme görülemeyebilir ama bu mutasyon olduğunu göstermez” diye konuştu.

“Virüsün aile içerisinde bu kadar hızlı ilerlemesinin sebebi de mutasyona bağlı olabilir”

Korona virüsün ilk çıktığı zamanlara oranla son 2- 3 aydır aile içi bulaşın görülmedik derecede hızlı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Gelişmiş ülkelerdeki mutasyonla az gelişmiş ülkelerdeki mutasyonun bulaştırıcılık üzerinde etkileri farklı oluyor, daha çok toplum dinamiklerinden bulaştığı söyleniyor. Vatandaşın bilmesi gereken nokta mutasyondan çok toplum dinamiklerinin ve sosyal faktörlerin de etkili olduğu. Bu yüzden maske, mesafe, temizliğe dikkat edilmesini öneriyoruz. Virüsün aile içerisinde bu kadar bulaştırıcı olması, bu kadar hızlı ilerlemesinin sebebini de mutasyona bağlı olabileceğini düşünüyoruz. Maalesef Türkiye’de henüz mutasyon olduğu kanıtlanmış 15 vaka var ve bunlar daha çok yurt dışından gelen kişiler. Mutasyonlar geriye yönelik araştırıldığı için mevcut olan hastalarda hıfzıssıhhada geriye yönelik mutasyon araştırması yapılıyor. Şuanda vatandaşlarımızın mutasyonla ilgili alması gereken iki tedbir var. Aile içerisinde çok fazla bulaş var, aile içerisinde çok fazla bir araya gelmeyeceğiz. İkincisi de hastalık tedaviye rağmen düzelmezse mutlaka doktora başvurmaları gerekiyor çünkü son zamanlarda hastalığın akciğere çok fazla indiğini görüyoruz. Aşıların mutasyona uğrayan virüsü kapsayıp kapsamadığı ile ilgili soruya gelirsek, şuanki aşılarımız mevcut mutasyonları da karşıladığı için aşılama döneminde de bütün vatandaşlarımıza aşı olmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.