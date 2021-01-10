Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Donald Trump Jr, “Dünya Amerika’ya gülüyor. Mao, Lenin ve Stalin tebessüm ediyor. Büyük teknoloji ABD Başkanı’na sansür uygulayabiliyor. İfade hürriyeti öldü” dedi. İran dini lideri Hamaney ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki diktatörlerin hesabı açıkken babasının hesabının kapatılmasına tepki gösteren oğul Trump, kendisinin de Twitter hesabının kapatılma ihtimaline karşı takipçilerini yayımladığı posta listesine katılmaya çağırdı. Trump destekçileri de Twitter, Facebook ve Instagram yasağından sonra Gab ve Parler gibi alternatif mecralara yöneldi.