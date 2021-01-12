Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Murat Sezer, Covid-19’un kalp üzerindeki etkilerini şöyle sıraladı:

1. Kalp krizini tetikliyor

Zaten kalp damar hastalığı olanlarda Covid-19’un iltihabi etkisi sebebiyle damarda daralmaya yol açan kolesterol plağı yırtılıyor ve ortaya çıkan pıhtı, kalbi besleyen damarları tıkayarak kalp krizine neden olabiliyor. Ayrıca hastaların akciğerlerindeki hasar dolayısıyla kanda azalan oksijen miktarı da kalp krizini tetikleyebiliyor.

2. Ritim bozukluğu tek belirti oluyor

Her beş Covid-19 hastasından dördünde ritim bozuklukları görülebiliyor. Bu bozukluklar, kalpte elektrik iletimini sağlayan yolların iltihabına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Hatta başka hiçbir belirtiye sahip olmayan bazı hastalarda çarpıntı hissi, ilk ve tek şikayet olabiliyor.

3. Kalp kası iltihaplanıyor

Hastaların bir kısmında bu iltihap zamanla çözülürken bazılarında iyileşmenin uzun sürüyor. İyileşme sonrasında bile kalpte standart görüntüleme yöntemleri ile görülemeyen yara izleri kalabiliyor.

4. Kalp zarı iltihaplanıyor

Hastaların bir kısmında kalbi çevreleyen zarlarda iltihap ve sıvı birikimi izlenebiliyor. Bazen hiç belirti yaşanmadığı gibi bazen de iltihabın ve toplanan sıvının ciddiyetine bağlı olarak keskin göğüs ağrısı gibi şikâyetler veya nefes darlığında artış da yaşanabiliyor.

5. Kalp yetersizliği yaşanıyor

Covid-19 kalbin üzerindeki yükü artırıyor. Kalp hastalığı olan hastalarda veya Covid-19 sebepli kalp kası iltihabı gelişen hastalarda kalp yetersizliği gelişebiliyor. Kalp akciğerlerdeki kanı uzaklaştıramıyor, akciğerlerde biriken sıvı nefes almayı daha da zorlaştırıyor.