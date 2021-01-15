Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Sağlık Ve Klinik Mükemmellik Enstitüsü (NICE) tarafından onaylanan ilaç, 30 senedir yumurtalık kanseri tedavisinde en büyük gelişme olarak gösteriliyor. Niraparib, hastalığı 12 ay boyunca durduruyor ve hastaların bu sürede kaliteli hayat yaşamalarını sağlıyor. İlaç, bu sürede kemoterapi ve diğer tedaviler yapılmasına da imkan sağlıyor. Yumurtalık kanseriyle ilgili yardım kuruluşu Target Ovarian Cancer de ilacı tedavide dönüm noktası olarak değerlendirdi.