Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzde 97 güvenilir sonuç veren "n-FasT" adlı kit, ani yoğunlukların yaşandığı bölgelerde hızlı kurulum ve pratikliği dolayısıyla yurt dışından büyük talep görmeye başladı. Kitin geliştiricisi Ahlatcı Holding iştiraki Nanografi Nano Teknoloji AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Deli “Yerli teknolojiyle geliştirilen n-FasT teşhis kiti, patentle korunmaya alındı. Bu, Türkiye'nin yüksek teknoloji birikimini de artıracak. Şu an Amerika ile Afrika kıtası ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri tarafından yoğun talep var” diye konuştu.