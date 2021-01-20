Yüzde 97 güvenilir sonuç veren "n-FasT" adlı kit, ani yoğunlukların yaşandığı bölgelerde hızlı kurulum ve pratikliği dolayısıyla yurt dışından büyük talep görmeye başladı. Kitin geliştiricisi Ahlatcı Holding iştiraki Nanografi Nano Teknoloji AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Deli “Yerli teknolojiyle geliştirilen n-FasT teşhis kiti, patentle korunmaya alındı. Bu, Türkiye'nin yüksek teknoloji birikimini de artıracak. Şu an Amerika ile Afrika kıtası ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri tarafından yoğun talep var” diye konuştu.
Yarım saatte Covid-19 teşhisi koyuyor
20.01.2021 - 03:28 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 03:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren mühendisler, Covid-19 teşhisini yarım saate düşüren PCR tanı kiti geliştirdi.
Etiketler : covid 19 testi,
761218 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/761218.aspx
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