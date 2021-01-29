İki doz aşı yapılan 700.000 kişinin sadece 300’ünde koronavirüs görüldü. Bunların da sadece 16’sı hastanede tedavi gördü. Sevindirici bir diğer haber de aşının İngiltere’de görülen mutasyona uğramış virüse karşı da koruma sağlaması. İsrailli enfeksiyon hastalıkları uzmanı profesör Eyal Leshem, konu hakkında, “Çok iyi haber. İlk bulgular inanılmaz” dedi. İlk dozda koronavirüse yakalanma ihtimalinin önemli derecede düştüğünü, ikinci dozda ise yüzde 0,04’e kadar düştüğünü ifade eden Leshem, “Halen bilgileri toplamamız gerekiyor. Her şeyi zaman gösterecek ama şimdiye kadarki bulgular ümit verici” diye konuştu.
Araştırmada sevindirici sonuç: İki doz Pfizer aşısı Covid-19’u hemen hemen tamamen önlüyor
29.01.2021 - 12:43 | Son Güncelleme: 29.01.2021 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nüfusa göre aşılamada dünya lideri olan İsrail’deki veriler, birkaç hafta arayla yapılan iki doz Pfizer/BioNTech aşısının Covid-19’a karşı neredeyse tamamen koruma sağladığını gösteriyor.
Etiketler : aşı,korona,covid-19,
763630 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/763630.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER