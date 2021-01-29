Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki doz aşı yapılan 700.000 kişinin sadece 300’ünde koronavirüs görüldü. Bunların da sadece 16’sı hastanede tedavi gördü. Sevindirici bir diğer haber de aşının İngiltere’de görülen mutasyona uğramış virüse karşı da koruma sağlaması. İsrailli enfeksiyon hastalıkları uzmanı profesör Eyal Leshem, konu hakkında, “Çok iyi haber. İlk bulgular inanılmaz” dedi. İlk dozda koronavirüse yakalanma ihtimalinin önemli derecede düştüğünü, ikinci dozda ise yüzde 0,04’e kadar düştüğünü ifade eden Leshem, “Halen bilgileri toplamamız gerekiyor. Her şeyi zaman gösterecek ama şimdiye kadarki bulgular ümit verici” diye konuştu.