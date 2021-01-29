Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enfeksiyon, şekerleme yardımıyla çok önceden teşhis edilecek. Koronavirüsün öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi yaygın belirtileri var ama belirtilerin en yaygını tat ve koku kaybı. Hastaların en az yüzde 86’sı koku kaybı hissettiğini ifade ediyor. Ohio’daki araştırmada aynı renkte ama 8 ayrı tat ve kokuda şekerleme kullanılıyor. Deneye katılanlara 90 gün boyunca her gün bu şekerlerden verilecek ve tat ve kokuyu değerlendirmeleri istenecek. Eğer bu hisler devre dışı kalırsa hemen bu kişiler karantinaya alınacak ve bunlara COVID-19 testi yapılacak. 2.800 kişi üzerinde yapılan araştırmanın ilk safhasından olumlu neticeler alınırsa daha uzun süreli araştırma yapılacak. Üniversitede araştırmayı yürüten gıda bilimi ve teknolojisi profesörü Christopher Simons, “Kim şekeri sevmez?” diyerek bunun enfeksiyonu tespit etmenin en kolay yolu olacağını söyledi.