Dr. Koçer, egzersizin yapılışını şöyle tarif etti: Diyafragmatik solunumu yaparken bir el göğüs kafesinde, diğer el ise göbek deliğinin üzerinde bulunur. Üsteki el hiç bir şeklide oynamazken, burundan nefes alıp ağızdan nefes vererek alttaki ele doğru karından nefes alma hareketleri yapılır. Oturur pozisyondayken dik durulmalı ve ayakların yere tam basmalıdır. Dik dururken, sanki yukarıya bir balon çekiyormuş hissiyle tabii bir pozisyonda olmak ve çene kemiğinin boğazın önüne doğru eğilmesi gerekir.
Koronavirüse karşı böyle soluk alıp verin
30.01.2021 - 09:54 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsün solunum belirtilerinin düzenli yapılan solunum egzersizleri ile azaltılabileceğini söyleyen Dr. Nahide Koçer günde 15 dakikalık egzersizlerle, akciğerleri güçlendirmenin mümkün olduğunu belirtti.
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763820 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/763820.aspx
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