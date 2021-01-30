Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dr. Koçer, egzersizin yapılışını şöyle tarif etti: Diyafragmatik solunumu yaparken bir el göğüs kafesinde, diğer el ise göbek deliğinin üzerinde bulunur. Üsteki el hiç bir şeklide oynamazken, burundan nefes alıp ağızdan nefes vererek alttaki ele doğru karından nefes alma hareketleri yapılır. Oturur pozisyondayken dik durulmalı ve ayakların yere tam basmalıdır. Dik dururken, sanki yukarıya bir balon çekiyormuş hissiyle tabii bir pozisyonda olmak ve çene kemiğinin boğazın önüne doğru eğilmesi gerekir.