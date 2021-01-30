Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, anneyle yeni doğan bebeklerinin kan örneklerini inceledi. Göbek bağındaki kan bebeklerin kanını tam olarak yansıttığı için araştırmacılar özellikle kordon kanına baktı. 9 Nisan ile 8 Ağustos arasında incelenen 1.471 kadından 83’ünde Covid-19 tespit edildi. Bu kadınların 72’sinin (yüzde 87) bebeklerinin kordon kanında antikor bulundu. Kanlarında antikor tespit edilmeyen 11 bebeğin de Covid-19 testi negatif çıktı. Araştırmada ayrıca annede ne kadar çok antikor varsa bebekte de o kadar çok antikor bulunduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, annedeki korumanın bebeğe geçmesinin ümit verici olduğunu ifade ettiler.