Araştırmacılar, anneyle yeni doğan bebeklerinin kan örneklerini inceledi. Göbek bağındaki kan bebeklerin kanını tam olarak yansıttığı için araştırmacılar özellikle kordon kanına baktı. 9 Nisan ile 8 Ağustos arasında incelenen 1.471 kadından 83’ünde Covid-19 tespit edildi. Bu kadınların 72’sinin (yüzde 87) bebeklerinin kordon kanında antikor bulundu. Kanlarında antikor tespit edilmeyen 11 bebeğin de Covid-19 testi negatif çıktı. Araştırmada ayrıca annede ne kadar çok antikor varsa bebekte de o kadar çok antikor bulunduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar, annedeki korumanın bebeğe geçmesinin ümit verici olduğunu ifade ettiler.
Covid-19’lu hamile kadınların bebeklerinde de antikor bulundu
30.01.2021 - 13:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Philadelphia şehrindeki bilim adamları, hamileliği sırasında Covid-19’a yakalanan kadınlarda, karınlarındaki bebeklerinde antikor oluşup oluşmadığını araştırdı.
Etiketler : covid-19,hamile,
763880 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/763880.aspx
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