Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Bir yandan Covid-19’a karşı aşılama çalışmaları sürerken bir yandan da ‘3. dalga’ endişesi yaşanıyor. Sağlık uzmanları, bu tehlikeyi savuşturmak için tedbirlere tam uyulması gerektiğini söylüyor. Eğer başarı sağlanırsa 15 Mart’tan sonra ciddi bir rahatlama yaşanabileceğini aktaran uzmanlar, mayıs ortası gibi de halkın yüzde 60’ının virüse karşı bağışıklık kazanacağını dile getiriyor.

“AŞI OLAN DA KURALA UYMALI”

Son dönemde artan vakaların hafta sonları evlerde toplanılmasından kaynaklandığını belirten uzmanlar “Aşı yapılması tedbirlerin biteceği anlamına gelmez. Çünkü aşılar, virüsün yayılmasını engellemeyebilir. Aşıların iki farklı koruyucu özelliği var. Bir virüsün enfeksiyona sebep olmasını engeller, iki aşılanan kişinin hastalanmasını önler. Yani, virüs aşı olan kişiye de bulaşabilir ancak hastalığı hafif geçirmesini sağlar. Dolayısıyla aşı yaptıran kişi virüsü yayabilir. Bu sebeple maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekir” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE İKİ FARKLI STRATEJİ

Öte yandan bulaşmayı tam engellemese de hastalıktan korunmak için en etkili silah aşı gibi gözüküyor. Aşılama konusunda iki farklı strateji yürüten Türkiye, ilk olarak sağlık çalışanlarını aşılıyor. Bu sayede hem onlar korunuyor hem de sağlık sistemi ayakta duruyor. İkincisi de yaşlılar aşılanarak ölümlerin ve ağır hasta sayılarının önüne geçilmiş oluyor. Böylelikle sağlık çalışanlarının yükü azaltılıyor Bu arada normalleşme için ikinci doz aşıların yapılması gerektiği savunuluyor.