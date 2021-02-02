Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüsün (Covid-19) kaynağını araştırmak için, Çin Hubei eyaletine bağlı olan Wuhan kentine 14 Ocak’ta gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Ekip dün Hubei Hastalık Kontrol ve Önlem Merkezi’ni ziyaret ettiği ardından bugün Wuhan'da bir hayvan hastalıkları merkezine geldi.

Ziyaret sırasında açıklama yapan DSÖ ekibi üyesi Peter Daszak, “Mükemmel tesisler, toplantılar gayet bilgilendiriciydi” ifadesini kullanarak Hubei eyaletindeki hayvancılık, hayvan sağlığından sorumlu personel ile derin ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve

bazı laboratuvarları da gezdiklerini vurguladı. Daha önce gerçekleştirilen ziyaretler sırasında maske takan ve günlük kıyafet tercih eden DSÖ ekibi, bu kez hayvan hastalıkları merkezi bölümlerini incelerken ise tam koruyucu giysiler giymeleri dikkat çekti.

DSÖ Covid-19 Teknik Lideri Maria Van Kerkhove, ziyaret etmeyi planladıkları Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün virüsün kökenleri hakkında en önemli bilgi kaynaklarından biri olduğunu söyledi. DSÖ OHAL Şefi Dr. Michael Ryan, daha fazla veri elde edebilmek için çabalamaya devam edeceklerini ve salgının nasıl başladığına dair bilgisi olan herkesin DSÖ ile paylaşması gerektiğini altını çizdi.

Öte yandan DSÖ ekibi, 29 Ocak’ta ilk korona virüs hastalarının tedavi edildiği Hubei Entegre Geleneksel Çin ve Batı Tıbbı Hastanesini’nin ardından 30 Ocak’ta Jinyintan Hastanesini ziyaret etmişti. DSÖ ekibi, Wuhan'daki en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı olan Baishazhou Pazarında incelemeler gerçekleştirmişti.