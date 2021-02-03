Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Akdeniz’de bulunan ve “ölümcül havuç” olarak adlandırılan bu bitki, yiyen koyun ve sığırların ölümüne yol açıyordu. Araştırmacılar, thapsigargin denilen ilacın koronavirüs ve soğuk algınlıklarına da iyi geldiğini tespit etti. Normalde prostat kanserinin tedavisi için geliştirilen ilaç, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde Covid’e yol açan SARS-CoV-2 enfeksiyonunu durdurdu. Araştırmacılardan Profesör Kin-Chow Chang, çok daha fazla test yapılması gerektiğini ama şimdiye kadarki gelişmelerin oldukça ümit verici olduğunu söyledi. Araştırmaların tamamlanmasıyla insanlar tarafından hap şeklinde alınacak ilacın, aynı zamanda solunum yolu rahatsızlıkları ve gribe karşı da etkili olacağı bildirildi.