Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs hastalarının temas ettiği kişilerin belirlenmesi amacıyla ülke genelinde çalışan filyasyon ekipleri yeni vakaların önlenmesi için kar kış demeden mücadeleyi sürdürüyor. En çetin şartlara rağmen karla kaplı yolları aşarak, Covid-19 hastalarının ve temaslı kişilerin evlerine teker teker giden ekipler, test ve kontrolleri yapıyor, uyarılarda bulunuyor. Acil durumlarda hastaların hastaneye sevkini sağlıyor.

TEMASLISINI SAKLAYANLAR VAR

Her gün onlarca eve girerek insanların hayatına dokunan ekipler ilginç olaylar da yaşıyor. Önce Covid-19 hastalarıyla telefonda konuştuklarını söyleyen filyasyon görevlisi Esra Kuş, ikamet ettikleri yere, yaşlarına, kronik hastalıkları olup olmadığına ve temas kurdukları kişilere ilişkin bilgiler aldıklarını belirterek, bazı kişilerin temaslılarını söylemek istemediğini aktarıyor. Bu durumda onları ikna etmek için çabaladıklarını belirten Kuş “Onlar da yakınlarını korumak için temaslılarını saklamak istiyorlar. Ancak bunun zararlarını anlatıyoruz. Sonuçta, o kişiye bir şey olmasa bile bulaştırdığı kişilerin ölüm riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini söyleyerek onları ikna etmeye çalışıyoruz” dedi.

HASTALIĞINI ÖĞRENİNCE AĞLAYANLAR OLUYOR

Salgının başından itibaren yoğun şekilde çalıştıklarını söyleyen Kuş "Vatandaşlara, telefonda hasta olduklarını söylediğimizde ağlayanlar oluyor. Onları sakinleştirmeye, teselli etmeye çalışıyoruz, onlarla birlikte üzülüyoruz" diye konuştu.

Filyasyon ekibinde çalıştığı için hem kendisi hem de ailesinin tedirginlik yaşadığını dile getiren Kuş “13 ve 6 yaşlarında iki çocuğum var. Onlar da çok tedirgin oluyordu. Eve girer girmez ellerimi yıkamam, kendimi dezenfekte etmem için beni hemen banyoya sokuyorlardı. Şu ana kadar Covid-19'a yakalanmadım. Onun için çocuklarım da rahatladı. Salgının pik yaptığı dönemlerde oldukça zorlandık ama tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisiyle azalan vaka sayılarının bizim çalışmalarımızı da rahatlattı” dedi.

APARTMANDA BENDEN ÇEKİNİYORLAR

Kızılcahamam İlçe Sağlık Müdürlüğünde laborant olarak çalışan ve salgında filyasyon ekibinde görev alan Lale Sarı, sağlıkçı olduğu ve filyasyon ekibinde çalıştığı için yakınlarının kendisinden çekindiğini dile getirerek "Oturduğum apartmanda, sağlıkçı olduğum ve bu işi yaptığım için ister istemez korkuyorlar. Mesela beni gördüklerinde asansördelerse hemen kapatıyorlar, maskeleri inikse hemen takmaya çalışıyorlar. Ben de hak veriyorum onlara. İyi yapıyorlar aslında güzel bir şey bu" diyor.

BİZDEN KORKAN KÜÇÜK KIZI ZOR SAKİNLEŞTİRDİK

Temaslı kişileri belirlemek amacıyla gittikleri evlerde birçok farklı olay yaşadıklarını anlatan Lale Sarı, girdikleri ortamda kişilerin psikolojilerini de yönetmeye çalıştıklarını belirterek kendisini etkileyen bir olayı şöyle anlattı: Evine gittiğimiz Covid-19 pozitif olan 10-12 yaşlarında bir kız çocuğuydu. Bizi görür görmez kıyafetlerimizden dolayı korktu ve hemen ağlamaya başladı. 'Bana ne olacak?' diye sordu, tedirgin oldu. Bu tip durumlarda, 'Korkmayın, size yardıma geldik.' diye konuşarak rahatlatmaya çalışıyoruz. Ancak onu teselli etmek çok zor oldu. Çünkü bayağı korkmuştu. Sonra rahatlattık ve 18 yaşın altında olduğu için hastaneye yönlendirdik.