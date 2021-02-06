Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1.575 yatak kapa-siteli Erzurum Şehir Hastanesinin de salgın döneminde önemli görevler üstlendiğini söyleyen Başhekim Dr. Özgür Çelebi "Bu hastalığı toplu odalarda, ortak tuvaletleri olan servislerde tedavi ederseniz, kısır döngü yaşarsınız. Şehir hastanelerinde nitelikli yatakların olması, her odanın kendine ait duş ve tuvaletinin bulunması, oda içindeki iklimlendirme şartlarının dışardan temiz havayı alıp, içerideki havayı temizleyip dışarıya atan mekanizmayla var olması, hem çalışanların güvenliğini hem de hastaların daha hızlı tedavilerini sağlamada çok önemli rol üstlendi" dedi. Şehir hastanelerinin salgın döneminde âdeta cankurtaran görevi yaptığını aktaran Dr. Çelebi "Bu hastalığa yakalanan bazı vatandaşımızı yoğun bakıma aldık. Şehir hastanesinin yoğun bakım konforu ve her bir yoğun bakım hastasının şahsına ait bir odası varmış gibi yoğun bakım imkânı sağlaması ve odaların en üst seviyedeki tıbbi cihazla donatılarak hizmet vermesi yoğun bakımdaki hasta kayıplarını da minimuma indirmede çok etkili oldu. Bu çok ciddi istatiksel değer olarak karşımıza çıktı" dedi. AA