Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine temaslı takibinde güncellemeye gitti. Mutasyon ve varyant virüsler nedeniyle Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi güncellenerek iki yeni madde eklendi. Bu maddelere göre varyant virüsler ile enfekte olan kişilerin izolasyonunun 10. güne kadar devam etmesi ve 10 gün sonrasında pozitif çıkan kişilerde 48 saat aralıklarla kontrol testleri yapılması önerildi. Ayrıca kesin varyant virüs ile enfekte olduğu tespit edilen kişilerin karantina süreleri en az 10 gün olacak ve bu süre tamamlandıktan sonra eğer PCR negatifliği alınırsa karantina sona erecek. Negatiflik alınmazsa karantina devam edecek.

Rehbere eklenen maddeler ise şöyle:

"Sayfa 17:

'Varyant Suşlar ile ilgili olarak;

Farklı suşlar ile enfekte olan kişilerin (özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlanması virüslerde rekombinasyona neden olarak yeni bir varyant suşa neden olabileceği için bu dönem hastaların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerilir.

Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir.'

Sayfa 9:

'Varyant Suşlar ile ilgili olarak;

Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olup, bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerekmektedir."