Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım hemşiresi Uyar, hâlsizlik, öksürük, yüksek ateş, eklem ağrıları şikâyetiyle Covid19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Uyar'ın eşi ve kızının testleri de pozitif oldu. Bu süreçte anne babasıyla da görüşen Uyar, anne babasının da hastalığa yakalandığını belirterek “Eşim yaklaşık iki hafta hastanede ağır bir tedavi gördü. Onları kaybetme korkusu anlatılmaz. Hele ki bunun vicdan azabını çekmek çok zordu. Saatlerce haykıra haykıra ağladığımı sadece ben ve Allah bilir” dedi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İnsanların 'Aman kimse duymasın, söylemeyelim' diyerek hastalığı sakladığını ve bu süreçte bulaştırıcı olduğu ifade eden Uyar “Bunu duyunca sosyal medya hesabımdan bir yazı paylaşarak insanları hastalığa ve hastalığı saklamamalarına karşı uyardım” diye anlattı.