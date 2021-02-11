Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çocuklarda işitme kayıplarının önlenmesinde erken aşamada uygulanacak tarama testlerinin kritik önem taşıdığını söyleyen Odyolog Seda Başkurt konuşma için sağlıklı bir işitmenin olması gerektiğini ifade ederek “Doğumdan hemen sonra yapılacak tarama testleriyle çocukların muhtemel işitme problemleri tespit edilip, tedavi edilerek sosyal izolasyon, okul başarısı ve dil gelişimi gibi problemleri en aza indirmek mümkün hâle geliyor” dedi.

Başkurt, işitme kayıplarının çocukta gecikmiş konuşma gibi dil gelişim problemlerine sebep olabileceğini söyledi.