Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlatılan süreç, öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanmasıyla devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, bugünden itibaren 70 yaş üzeri vatandaşların aşı olmak için sisteme tanımlanacağını bildirmişti.

Bu kapsamda İstanbul'daki 70 yaş üzeri vatandaşlar randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşı olmaya başladı. Aşılama takvimi doğrultusunda yarından itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlara da aşı uygulanmaya başlanacak.

"Herkese aşı olmasını tavsiye ederim"

İlk doz aşısını olmak üzere Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 70 yaşındaki Ümran Yavaş, aşı olduğu için artık daha rahat olduğunu, korkularının biraz daha hafiflediğini dile getirdi.

Yavaş, yaşıtlarına aşı olmaları çağrısında bulunarak, "Hepimizin mutlaka aşı olması gerektiğine inanıyorum. Salgını önlemede faydası olacaktır." dedi.

70 yaşındaki Mehmet İzzettin Yavaş da aşı olduğunu, herhangi bir sıkıntı yaşamadığını, kendisini rahat hissettiğini söyledi.

Aşının salgını önlemede fayda sağlayacağını düşündüğünü belirten Yavaş, "Herkese aşı olmasını tavsiye ederim. (Eski günler) Nasıl özlemeyiz? 65 yaş üzeri sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için hapsolduk eve. Temennim bir an evvel bu durumdan kurtulmak." diye konuştu.

Randevu oluşturma

Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadıklarını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.