Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayfa Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, hane başına enfeksiyon görülme oranı yetişkinlerde yüzde 1,57, çocuklarda yüzde 0,8 çıktı. Matematik modellemelere göre çocuklarda 20 yaş üzerine göre Covid-19’a yakalanma oranı yüzde 43 daha az. Çocuklar enfeksiyonu yüzde 37 de daha az bulaştırıyor. Çocuklarda koronavirüsle ilgili belirtiler, hastaneye kaldırılma ve ölüm vakaları da nispi olarak çok az görülüyor.

İngiltere Milli İstatistik Ofisi’nin 29 Ocak’taki kayıtları Covid-19’dan ölen 115.365 kişiden sadece 27’inin 19 yaşının altında olduğunu gösteriyor. Bnei Brak, İsrail’de en çok Covid-19 görülen şehirdi ve ülkede “kısıtlama bölgesi” ilan edilen tek yerdi. Şehir sakinlerini genelde çok çocuklu aileler oluşturuyor.