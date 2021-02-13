Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan bilimsel araştırmalar sağlıklı bir beraberliğe sahip olmanın başta fiziksel ve psikolojik sağlık olmak üzere hayatın birçok alanına olumlu olumlu katkı sağladığını gösteriyor. Uzman klinik psikolog Ece Koç, mutlu evliliğin sağlığa yedi faydasını şöyle sıraladı:

¥ Stresle baş etme gücü verir, zorluklar karşısında daha mücadeleci yapar.

¥ Kaygı ve depresyon oranlarını düşürür.

¥ İş hayatındaki başarıları artırır. Sağlıklı ilişkileri olan kişilerin zihinleri problemlerle meşgul olmadığı için bütün enerjilerini işlerine verebilirler.

¥ Kalp hastalığı ve felç riskini

azaltır.

¥ Öz güveni artırır. Güvenle birine bağlanmış, onaylanan ve her şartta yanında olacak bir eşe sahip olmak kişinin kendisinden daha emin olmasını sağlar.

¥ Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Yaşanan olumsuzluklar, bağışıklık sistemimizle ilgili olan kortizol (stres hormonu) seviyesinin yükselmesine bu da bağışıklığın düşmesine sebep olur. Ancak huzurlu bir ev hayatına sahip olmak vücut direncinin artmasına ve bağışıklığın güçlenmesine katkı sağlar.