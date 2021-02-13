Daha çok 55 yaşından sonra görülen ağız içi kanserlerinin son yıllarda genç yaşlarda da görülme sıklığının giderek arttığını ifade eden Prof. Dr. Erkan, diş kayıpları, dil ve çene hareketlerinde kısıtlılık, çiğneme ve yutmada güçlük, kilo kaybı gibi şikâyetlerin de ağız içi kanserleri yönünden uyarıcı olduğunu vurguladı. KBB hekimi tarafından yapılan muayenede şüpheli bir oluşum tespit edildiğinde bu bölgeden parça alınarak biyopsi yapıldığını belirten Prof. Dr. Erkan, “Erken evrede başvuran hastalarda tedaviye tam cevap alma oranı yüksektir. Cerrahi ağız içi kanserlerinin esas tedavisidir. Bunun yanında radyoterapi, kemoterapi, immünoterapi de hastalığın evresine, hastanın durumuna göre tedavi seçeneği olabilir” dedi. İHA
Yılda bir ağız içi kanser taraması yaptırın
13.02.2021 - 09:58 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Prof. Dr. Alper Nabi Erkan, ağız içinde, dilde, dudaklarda geçmeyen yaralar, renk değişikliği, şişlik, ağrı, kötü koku gibi şikâyetler varsa ve iki üç haftadan uzun sürüyorsa mutlaka hekime başvurulması gerektiğini belirtti.
Etiketler : kanser,
767257 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/767257.aspx
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