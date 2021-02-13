Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha çok 55 yaşından sonra görülen ağız içi kanserlerinin son yıllarda genç yaşlarda da görülme sıklığının giderek arttığını ifade eden Prof. Dr. Erkan, diş kayıpları, dil ve çene hareketlerinde kısıtlılık, çiğneme ve yutmada güçlük, kilo kaybı gibi şikâyetlerin de ağız içi kanserleri yönünden uyarıcı olduğunu vurguladı. KBB hekimi tarafından yapılan muayenede şüpheli bir oluşum tespit edildiğinde bu bölgeden parça alınarak biyopsi yapıldığını belirten Prof. Dr. Erkan, “Erken evrede başvuran hastalarda tedaviye tam cevap alma oranı yüksektir. Cerrahi ağız içi kanserlerinin esas tedavisidir. Bunun yanında radyoterapi, kemoterapi, immünoterapi de hastalığın evresine, hastanın durumuna göre tedavi seçeneği olabilir” dedi. İHA