Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyin ve omuriliği etkileyen nörolojik bir hastalık olan multipl skleroz hastalarının da koronavirüs aşısı yaptırabileceğini söyleyen Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. M. Emin Özcan, “Yapılan çalışmalar, şu anda ülkemizde uygulanan infaktif aşı ile dünyada birçok ülkede uygulanmakta olan mRNA aşılarının MS hastalığını kötüleştirdiğini gösteren bir veri olmadığını gösteriyor. Bu sebeple hastalarımıza takip edildikleri MS merkezinin onayı ve önerileri doğrultusunda aşı olmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

HANGİSİ TERCİH EDİLMELİ?

Ülkemizde şu an uygulanmakta olan ölü virüs aşılarının genel itibari ile geleneksel metotlarae en yakın ve yan etki profili en düşük aşı grubunu oluşturduğunu hatırlatan Doç. Dr. Özcan, hâlihazırda uygulanmakta olan ve erişilebilen başka aşı olmadığı için mevcut aşının uygulanması sakınca teşkil etmeyecektir. Uluslararası MS Federasyonu da ABD’de uygulanmakta olan mRNA aşılarının MS hastalığı olan kişilerde güvenle kullanabileceğine dair bir bildiri yayımladı. Ancak canlı virüs aşılarını ve başka bir virüsün taşıyıcı olarak kullanıldığı DNA aşıları, şu aşamada MS hastalarına tavsiye edilmemektedir” diye açıkladı.



Virüs, MS’lileri daha kötü etkilemiyor

Bağışıklık sisteminin vücudun kendi yapıtaşlarını yabancı bir madde olarak algıladığı ve bu yapıtaşlarına saldırarak harabiyetine yol açtığı hastalıklardan olan MS’de Covid-19 korkulanın aksine daha kötü seyretmiyor. Ancak MS tedavisinde kullanılan sınırlı sayıdaki bazı bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar Covid-19’a yakalanma ve ağır geçirme riskini artırabiliyor.