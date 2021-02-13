Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle gençlerin “Bana bir şey olmaz” mantığıyla hareket etmesinin salgınla mücadeleyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Küçükdemirci, gençlere bu hastalığın herkesi hayattan koparabildiğini, gidenlerin geride acı hikâyeler bıraktığının daha iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Yoğun bakımda yaşananların sağlık personelinin ruh durumunu da derinden etkilediğini anlatan Küçükdemirci, “Yoğun bakımdaki bir annenin down sendromlu kızıyla telefonda görüntülü konuşarak vedalaşması benim hayatım boyunca unutamayacağım olay oldu” dedi.