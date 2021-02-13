Özellikle gençlerin “Bana bir şey olmaz” mantığıyla hareket etmesinin salgınla mücadeleyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Küçükdemirci, gençlere bu hastalığın herkesi hayattan koparabildiğini, gidenlerin geride acı hikâyeler bıraktığının daha iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Yoğun bakımda yaşananların sağlık personelinin ruh durumunu da derinden etkilediğini anlatan Küçükdemirci, “Yoğun bakımdaki bir annenin down sendromlu kızıyla telefonda görüntülü konuşarak vedalaşması benim hayatım boyunca unutamayacağım olay oldu” dedi.
Otuz saniyelik nefes testi ile koronayı anlayın
13.02.2021 - 10:00 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaşanan bütün acı olaylara rağmen bazı kişilerin hastalık ve aşıya karşı hâlen küçümseyici tavır aldığını söyleyen Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Acil Uzmanı Dr. Ömer Küçükdemirci, “Onlara tavsiyem, nefeslerini sık aralıklarla 30 saniye boyunca tutmaya çalışmaları. O zaman bir Covid-19 hastasının neler çektiğini daha iyi anlayacaklar” dedi.
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767260 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/767260.aspx
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