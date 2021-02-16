Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kongrede beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan engellilik durumu olan Cerebral Palsy hastalığının teşhisi ve tedavisi konusundaki en son gelişmeler tartışılacak. Prof. Dr. Hakan Şenaran’ın başkanlığını yürüteceği kongrenin bu yılki, başlığı ‘Gelecek Ben’im!’. Tıp doktorları, alanın uzmanları, öğrencilerin ve ailelerin katılımına açık olan kongrenin birinci günü düzenlenecek aile toplantısına katılım ücretsiz olacak. Kongreye dair ayrıntılı bilgi, bilimsel program ve kayıt işlemleri cerebralpalsy2021.org sayfası üzerinde yer alıyor.