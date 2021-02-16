Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, nemlenen veya ıslanan maskelerin koruyuculuğunu tamamen kaybettiğini, bunun yanı sıra ciltte temasa bağlı egzama ve kurdeşen oluşabildiğini belirtti.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, doğru maske seçimi, maske alerjisi ve kış aylarında maske kullanımına ilişkin bilgi verdi.

Kış aylarında maske kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli konunun, özellikle yağmurlu ve kar yağışlı havalarda maskelerin ıslanması olduğuna işaret eden Akçay, şunları kaydetti:

"Nemlenen veya ıslanan maskeler, koruyuculuğunu tamamen kaybeder. Yağışsız havalarda da uzun süreli kullanımda maskeler nefesimizle nemlenmektedir. Koruyuculuğunu kaybetmesinin yanı sıra nemlenen maskelerle ciltte temasa bağlı egzama ve kurdeşen oluşabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı ıslanan veya nemlenen maskenin yeni takılmış olsa bile hemen değiştirilmesi, yağışsız havalarda ise maskenin en fazla 3 saatte bir değiştirilmesi gerekmektedir."

Akçay, maskeler üretilirken birtakım işlemlerden geçtiğini ve bu işlemler sırasında kullanılan bazı kimyasalların özellikle alerjisi olan hassas çocuklarda deri döküntülerine, kaşıntıya ve kızarıklığa neden olabildiğini anlattı.

Maske alerjisinin önüne geçmek için temasa bağlı alerji riski düşük, lateks, paraben, naylon, klor gibi maddeler içermeyen, TSE onaylı cerrahi maskelerin tercih edilebileceğini belirten Akçay, tercih edilecek maskenin Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'nde kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Akçay, Kovid-19 güvenli üretim sertifikası ve TSE tip 2 ürün onaylı olan maskelerin seçilmesinin faydalı olacağını, bunun yanı sıra koruma açısından 3 katmanında da meltblown içeren maskelerin tercih edilebileceğini ifade etti.