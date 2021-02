Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Cleveland Clinic tarafından yapılan klinik araştırmalarda 27 Nisan - 14 Ekim tarihleri arasındaki Ohio ve Florida'daki 214 koronavirüs hastasına gece 50 miligram yüksek doz çinko ve 8.000 miligram C vitamini gün boyunca birkaç defa verildi. Fakat çinko ve C vitamını takviyesinin SARS-CoV-2 semptomlarını etkilemediği görüldü. Bilim adamları denemeyi erken bitirdi çünkü takviyelerin herhangi bir etkisinin olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca C vitamini alan hastalar, mide bulantısı, ishal ve kramplar gibi yan etkiler bildirdi. Araştırmacılar çalışma raporunda “Çinko ve C vitamini takviyesi Covid-19'un etkisini azaltmak için kullanılamaz” diye yazdı. Çin ve ABD'de devam eden çalışmalarda, verilen C vitamininin, Covid-19 hastaları arasında solunum yetmezliğini azaltıp azaltmadığı hâlâ inceleniyor.