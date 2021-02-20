Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Fransa’daki Nantes Üniversitesi diyabet uzmanlarının yürüttüğü araştırma kapsamında, Fransa’daki 68 farklı hastanede virüs tedavisi gören 2 bin 800 diyabetli hastaya ilişkin veriler değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar, hastanede tedaviye ihtiyaç duyan her 5 diyabetli Covid-19 hastasından birinin hastaneye kaldırıldıktan sonraki 1 ay içinde hayatını kaybettiğini gösterdi. Uzmanlar, düzenli tedaviler uygulanarak diyabetli hastaların kan şekeri seviyesinin kontrol altında tutulmasının Covid-19 bağlı ölümlerin önüne geçilmesinde kilit rol oynadığını vurguladı. Araştırmacılar, diyabetli hastaların yüksek risk grubunda olduğunu ve öncelikli olarak aşılanması gerektiğinin altını çizdi.