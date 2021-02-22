Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

En küçük fiziksel ya da zihinsel aktivitelerden sonra bile semptomların kötüleşmesi mümkün. Aktivite düzeyinin, kişiden kişiye değişebileceğini hatırlatan uzmanlar; depresyon, stres ve anksiyete halinde "mutlaka doktora gidin" diyor. Sık sık baş dönmesi, bulanık ya da siyah-beyaz noktalar görme ile kalp ritminde bozulmalarda, vakit kaybetmeden kardiyolog ve nöroloğa başvurmak önemli. Bu hastalarda uykuya dalamama, sürekli uyku hâli, huzursuz bacak sendromu ve kas spazmları görülebiliyor. Uzmanlar, kronik yorgunluklarda hastalara uyku ve beslenmeyi düzenleme, vitamin düzeylerine baktırma ve hastanın durumuna göre masaj, nefes alma veya gevşeme egzersizleri gibi tamamlayıcı tedaviler öneriyor.