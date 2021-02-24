Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'da öğretmenlere aşı uygulaması programına katıldı.



Burada ilk aşıyı olan Selçuk öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi. Selçuk "Öğretmenlerimizle beraberiz, öğretmenlerimizle birlikle aşının ilk dozunu oldum. Öğretmenlerimiz tüm vatandaşlarımız gibi E-Nabız'la kendilerine sıra geldiğinde öğrenebilirler" dedi. Bakan "1 Mart'ta da diğer okullarımız açılacak. Birçok ülke okulunu açmaya başladı, çok sayıda ülke okulları tümüyle açtı. Dünyada hiçbir ülkede tüm öğretmenlerin aşılandığı gibi bir konu şu an söz konusu değil" ifadelerini kullandı.