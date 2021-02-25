Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Tüm dünyada etkili olan Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ikinci dalga etkilerini değerlendirmek amacıyla Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları açıklandı. İlk olarak Nisan 2020’de gerçekleştirilen araştırma sonuçları ile Ocak 2021 döneminin karşılaştırıldığı çalışmada pandemi öncesinde hayatından memnun olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 57 iken, bu oran Ocak 2021’de yüzde 38’e geriledi. Memnuniyet oranındaki en büyük düşüş gençler, öğrenciler ve girişimcilerde oldu. Bir yılı geçen pandemi sürecinde gençler evde kalmaktan, öğrenciler yüz yüze eğitim görememekten dolayı hayattan daha az zevk aldıklarını ifade ettiler. Katılımcılara “pandemi dönemini en iyi anlatan şarkı” sorulduğunda Mümin Sarıkaya’nın “Ben yoruldum hayat” parçasının geldiğini söylediler.

Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Aydın Öztürk Türkiye çapında yapılan 18-65 yaş arasında 3.500 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

EN BÜYÜK KORKU SEVDİKLERİNİ KAYBETMEK

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 60’ı pandemi ile ilgili en büyük korkularının sevdiklerini kaybetmek olduğunu belirtirken, yüzde 48’i sağlık problemleri yaşamaktan endişe duyduğunu söyledi. Ekonomik problemler yaşamaktan korkanların oranı yüzde 37 oldu; katılımcıların yüzde 7’si temizlik konusundaki takıntının uzun bir süre daha hayatlarında olacağını düşündüğünü kaydetti.

KAMUYA GÜVEN ARTTI

Pandemi döneminde en fazla güvenilen kişi ve kurumların başında yüzde 60’lık oran ile akademisyen ve uzman hekimler yer aldı. Katılımcıların yüzde 36’sı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun da içinde yer aldığı kamu kuruluşlarını güvenli bulduğunu belirtti. Covid Pandemisi kamu kurumlarına duyulan güveni artırdı.

EN ÇOK YAŞLILAR KAYGI DUYUYOR

Nisan 2020’de yüzde 60 seviyesinde olan genel kaygı durumu, yaz aylarındaki normalleşmenin etkisiyle yüzde 48’e geriledi ve ancak ikinci dalga sonrasında tekrar yüzde 59 seviyesine çıktı. Toplumun sosyoekonomik durumu iyi olan kesiminde kaygı düzeyinde bir farklılık görülmezken, daha düşük olan kesiminde kaygı düzeyinin geçtiğimiz yıla oranla daha azaldığı görüldü. Uzmanlar bu durumun bıkkınlık ve boş vermişlikten kaynaklandığını ifade ettiler. Nisan 2020’de 46-55 yaşları arasında yüzde 55 olan kaygı düzeyi yüzde 63’e; 56 ve üzeri yaş grubunun yüzde 64 olan kaygı seviyesi yüzde 77 oldu.

PANDEMİ GERÇEKMİŞ DİYENLER

Pandemi ilgili en çok konuşulan konular, durumun abartıldığı, koronavirüsün aslında olmadığı şeklindeki toplumsal inanışlardı. Pandeminin abartılmadığını düşünenlerin oranı Nisan 2020’de yüzde 70, Mayıs 2020’de yüzde 45’ken; Ocak 2021’de bu oran yüzde 76’ya ulaştı.

AŞI KARARSIZLARI

Araştırmada katılımcılara pandemiyle mücadelenin umudu olan aşı çalışmalarına ilişkin görüşleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 39’u aşı yaptırmayı düşündüklerini, yüzde 22’si kararsız kaldığını ve yine yüzde 39’u ise aşı yaptırmayı düşünmediğini belirtti.

HİJYEN, TAKINTI HALİNE GELDİ

Salgın sonrasında en çok tüketilen ürünlerin başında yüzde 63’lük oran ile temizlik ve hijyen malzemeleri yer aldı. Bir sonraki sırada yüzde 42’lik oran ile online alışveriş, e-Ticaret seçenekleri geldi. Evden fazla dışarı çıkılmaması sonucu kişisel bakım ve kozmetik malzemelerinin tüketiminin ise azaldığı görüldü.

Gençlerde en fazla abur cubur tüketiminin arttığı ortaya çıktı.

PROF. DR. NEVZAT TARHAN: ÇOCUKLARDA OTİSTİK DAVRANIŞLAR YÜKSELDİ

Araştırmada yalnızlık hissi de pandemi öncesi ve sonrası olarak kıyaslandı. Buna göre, kendisini her zaman ve çok sık yalnız hissedenlerin oranı pandemi öncesinde yüzde 19 iken ikinci dalga sonrası bu oran yüzde 30’a yükseldi. Yalnızlık hissinin en yoğun olarak yaşandığı yaş grubu 25 yaş ve altı olarak tespit edildi ve oran gençlerde yüzde 44’e çıkarak Türkiye ortalamasının çok üzerinde kaydedildi. Çalışmayı değerlendiren Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yalnızlık ve bıkkınlıktaki anlamlı artışın tehlikeli bir boyut aldığını belirterek, dünyada intihar vakalarının yükselişte olduğuna dikkat çekti. Eve kapanma ile yaşlılarda Alzheimer vakalarında artış görüldüğünü gençlerde ve çocuklarda otistik davranışların arttığını söyledi. Prof. Dr. Tarhan, “Çocukların eve kapanması sonucu özellikle altı yaş altı çocuklarda otizmde görülen sosyal yetenekler, yüz yüze konuşma, fiziksel temas, ince motor becerilerin gelişememesi söz konusu” dedi.