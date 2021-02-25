Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Hastalığı atlatanların kokuları uzun süre ayırt edemediğini aktaran Yalçınkaya, “Covid-19 geçiren hastaların yaklaşık yarısında koku alma bozukluğu görülüyor. Bu kişiler, kokuların birbirine karıştığı ve çeşitli kokuları ‘çürük gibi’ ya da ‘yanık gibi’ algıladıkları şikâyetiyle bize başvuruyor. Baklava ve sarımsağın tadını ayırt edemeyecek şekilde tat kaybı yaşayan hastalar bulunuyor” diye konuştu. Şikâyetlerin kalıcı hâle gelmemesi için erken tedavinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yalçınkaya, “Bu noktada tedavinin hastanın durumuna göre planlanması oldukça önemli. Kendi tedavi protokolümle, bu tür hastaların tedavilerine hemen karantina sonrası dönemde başlıyorum. Bu tedaviler; bitkisel ilaçlar, burun spreyleri, vitamin ve mineral takviyeleri özellikle de kişiye özel koku egzersizleri şeklinde özetlenebilir. Hastanın, hikâye ve muayene sonuçlarına dayanarak çeşitli kokular kullanılarak, ‘koku egzersizi’ yaptırılıyor. Hastaların tedavi yanıtları göz önüne alınarak bu kokular zaman içinde değiştiriliyor” ifadelerini kullandı.