Kulak çınlamasının yaşla birlikte görülme sıklığının arttığını belirten Prof. Dr. Bayiz, “En çok 40-70 yaşları arasında görülür. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak hastalıklarının da çoğunda merkezî sinir sisteminin bazı hastalıkları, tiroit, diyabet, çinko, demir ve vitamin eksikliklerinde de çınlama görülebilir. En sık görülen iki sebep ise aspirin kullanımı ve çene eklemi bozukluklarıdır" diye konuştu.
Kulak çınlaması olanlar sigara ve kahveden uzak durun
04.03.2021 - 04:29 | Son Güncelleme: 04.03.2021 - 04:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kulak çınlamasının işitme sisteminin en sık görülen problemi olduğunu söyleyen kulak burun boğaz uzmanı Prof. Dr. Ünal Bayiz, kulak çınlaması yaşayan hastaların yüksek ses, sigara ve kahveden uzak durması gerektiğinin altını çizdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kulak çınlaması,
771962 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/771962.aspx
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