Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulak çınlamasının yaşla birlikte görülme sıklığının arttığını belirten Prof. Dr. Bayiz, “En çok 40-70 yaşları arasında görülür. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak hastalıklarının da çoğunda merkezî sinir sisteminin bazı hastalıkları, tiroit, diyabet, çinko, demir ve vitamin eksikliklerinde de çınlama görülebilir. En sık görülen iki sebep ise aspirin kullanımı ve çene eklemi bozukluklarıdır" diye konuştu.